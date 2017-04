Congo-Kinshasa: L'ONU alerte sur la situation humanitaire au Kasaï

Photo: Joseph Mankamba / OCHA-RDC

Des personnes revenues au village de Kasala, dans la province de Kasai, en RDC, attendent une distribution alimentaire par l’ONG COPROMOR et Christian

L'ONU tire sur la sonnette d'alarme. Plus de 700 000 personnes sont en danger dans l'espace kasaïen. Cette population fait face à une grave crise humanitaire. C'est le responsable de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU en RDC qui lance cet appel des fonds d'urgence.

Environ 75 millions de dollars, c'est le montant nécessaire pour faire face à la crise humanitaire dans l'espace kasaïen. Selon Mamadou Diallo, coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC, cette somme servira à répondre aux besoins urgents et multiples de plus de 730 000 personnes durant les six prochains mois. Des personnes victimes des violences meurtrières entre les milices Kamuina Nsapu et les forces de sécurité.

Des femmes et des enfants constituent la majorité de cette population qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à la nourriture de base, qui n'a pas accès aux services de santé. Selon ce responsable des affaires humanitaires, c'est avec des fonds propres qu'interviennent les organisations humanitaires étrangères et nationales - au moins une quarantaine - qui se trouvent dans la région. Et ces fonds sont en train de s'effriter, à en croire les propos de Mamadou Diallo. Le seuil d'un million de déplacés a été récemment dépassé dans l'espace kasaïen à la suite du conflit qui affecte la contrée actuellement.