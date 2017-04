Congo-Brazzaville: Théâtre scolaire - Les jeunes acteurs en fête pendant une semaine

La 7e édition du festival de théâtre scolaire, universitaire et de mode africaine a été lancée le 25 avril à l'Espace du trentenaire de Total E& P Congo à Pointe-Noire en présence de Marcel Poaty, conseiller socio culturel du maire de la ville ; de Fabien Obongo, directeur départemental des arts et des lettres de Pointe-Noire ; de plusieurs responsables concernés et hommes de culture de la ville.

Pendant cinq jours, près d'une dizaine de troupes théâtrales des écoles de la place vont prester à l'Espace du trentenaire, au Centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard, à l'Institut français de Pointe-Noire et à Sueco pour dire que le théâtre scolaire apporte aussi sa pierre à l'édifice aux côtés des autres arts, grâce au cercle des jeunes artistes créateurs (CJAC), initiateur du projet.

C'est sur le thème « Vivre pour un environnement sain » que se tient ce festival qui, selon Cardy Cardelin Babakila, directeur dudit festival, est un haut lieu de partage mais aussi un moment de réflexion, de propositions artistiques pour la solidarité, le développement et le progrès de la culture en milieu scolaire « Le festival de théâtre scolaire est un projet instructif, éducatif, pédagogique et distractif qui concourt à la formation de vraies élites culturelles de demain et se veut être par excellence un cadre international de réflexion et d'expression des jeunes qui ont accepté de braver la timidité en s'expriment devant un public par le théâtre et en prônant les vertus dont la substance est constituée des dispositions contenues dans la convention internationale des droits de l'enfant ».

Une vision partagée par Nadège Bissila, secrétaire du CPGOS (Comité paritaire de gestion des œuvres sociales) de Total E & P Congo et Flore Jardim Kongo, la marraine du festival qui, ont tour à tour prôné le soutien à ce festival unique en son genre en participant à l'éclosion des jeunes talents artistiques.

Selon Fabien Obongo, directeur départemental des arts et des lettres de Pointe-Noire, le festival de théâtre scolaire intègre aussi la vision du ministère de la Culture et des arts qui promeut sans cesse le dévéloppement de l'art au Congo.

À L'ouverture, après le défilé de mode et la prestation des artistes de l'école de musique ASEM, qu'accompagnaient à la danse contemporaine, les gymnastes et acrobates, la troupe de théâtre de Dom Helder Camara a joué la pièce de théâtre Le Juge inculpé suivie de Homme d'affaires par le CEPL avant que la troupe Tchicaya U'tamsi ne joue l'Etudiant noir de Soweto.

Les concours de chant, de slam, de français sont aussi au programme du festival, sans oublier l'échange culturel avec l'écrivaine Huguette Ganga Massanga et une conférence sur le thème « Vivre pour un environnement sain ».

La remise des prix aux meilleures troupes et acteurs, le 29 avril, va clôturer le festival.