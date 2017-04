Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Mazembe dompte Sanga Balende à Mbuji-Mayi

Accroché par Daring Club Motema Pembe (DCMP) à Lubumbashi et Renaissance du Congo à Kinshasa, le TP Mazembe avait besoin d'une victoire pour retrouver la confiance au Play-Off de la Division. Et c'est à Mbuji-Mayi que les poulains du coach Pamphile Mihayo Kazembe ont salué leur première victoire dans cette ultime étape du championnat national de football, se relançant de facto dans la compétition.

Après le match nul concédé face à la jeune formation du FC Renaissance du Congo à Kinshasa, le TP Mazembe se devrait de se relancer au Play-Off de la 22e édition du championnat national de football face à Sa Majesté Sanga Balende, son troisième adversaire de cette étape de la compétition. Et le match a été reprogrammé le 24 avril au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi après une pluie torrentielle qui s'est abattue dans la capitale congolaise du diamant le 23 avril, rendant l'aire de jeu du stade impraticable. Et les Corbeaux de Lubumbashi ont relevé le défi après les deux résultats d'égalité. Ils ont réussi à soumettre les Anges et les Saints du Kasaï oriental par deux buts à un. La partie a été fort disputée sur une aire de jeu difficile. Et à la fin, deux buts à un pour le TP Mazembe.

L'entraîneur principal Pamphile Mihayo Kazembe a aligné un onze de départ préparé mentalement pour cette confrontation annoncée palpitante. L'Ivoirien Sylvain Gbohouo a gardé les perches, avec devant lui une défense composée de Djo Issama Mpeko à droite, Kévin Mondeko et le Malien Salif Coulibaly dans l'axe, et le jeune Arsène Zola à gauche. Le Zambien Nathan Sinkala, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé et le Ghanéen Daniel Adjei ont composé le trio du milieu de terrain des Corbeaux, avec en attaque le Ghanéen Salomon Asanté, Ben Malango dans l'axe et le Malien Adama Traoré sur le côté gauche. Le gardien Aimé Bakula, le Zambien Chongo Kabaso, Joël Kimwaki, Glody Likonza, Meschak Elia, Trésor Mputu, le Zambien Given Singuluma ont débuté sur le banc. Ngeleka a gardé les buts de Sanga Balende, et dans le champ Kanku, Bukasa, Kayembe Kanku, Kayembe M, Bukasa Bakangila, Oloko Onzaya, Mukoko Mayay, Lusiela Mande, Bakodila Mayunga et Lubaki Kinkela.

Mazembe a ouvert la marque à la 16e minute par le Malien Salif Coulibaly sur une balle d'Arsène Zola. Muyindo Kirenge qui a remplacé Mukoko Mayayi à la mi-temps a égalisé pour Sanga Balende à la 69e minute. Pamphile Mihayo a procédé à deux changements après le but égalisateur de Sanga Balende, le Zambien Given Singuluma et Meschak Elia ont respectivement pris les places d'Adama Traoré et de Salomon Asanté. Et à la 77e minute, Ben Malango a porté la marque à deux buts à un pour Mazembe. Sur un débordement d'Issama Mpeko, il a résisté à deux défenseurs de Sanga Balende avant de battre le portier Ngeleka. Après le but, Joël Kimwaki a remplacé Daniel Adjei pour renforcer la défense des Corbeaux. L'on note qu'à la dernière minute du temps additionnel (90+7'), Kayembe de Sanga Balende a loupé l'égalisation, sa balle a heurté la barre transversale du gardien de but Sylvain Gbohouo.

Classement...

In globo, Mazembe a empoché les trois points du succès, totalisant du coup 5 points au classement en trois matchs livrés. L'on note que le Daring Club Motema Pembe est premier avec 8 points en 4 matchs, suivi de V.Club (6 points en 4 matchs), Renaissance du Congo (6 points en 4 matchs), Mazembe qui occupe la quatrième place avec 5 points en 3 matchs, Don Bosco de Lubumbashi pointe à la cinquième place avec 3 points avec juste un seul match joué, devant Muungano (2 points en 4 matchs), Sanga Balende (1 point en 2 matchs) et Bukavu Dawa (1 point en 2 matchs).