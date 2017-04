Cameroun: Marine Marchande - L'Acodm fait entendre sa voix à Douala

Les coûts pratiqués au Cameroun sont généralement plus importants que ceux des autres pays du… Plus »

Dans cinq mois, l'adoption du code révisé aura totalisé cinq ans. La célébration de cet anniversaire sera faite de façon conjointe par les deux associations. « Une bonne maritimisation de l'économie nationale ne pourra se faire que si et seulement si les instruments qui doivent servir de balises sont maîtrisés et mis en œuvre », a dit Éric Dibas-Franck qui, en remerciant les hôtes camerounais pour ce moment d'échanges très enrichissant, les a informés de la tenue de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'Acodm, le 27 mai à Pointe-Noire.

Au cours de ces assises, plusieurs thèmes ont été développés tels que « Le champ d'application du code communautaire de la marine marchande » par le Pr Victor Bokali de l'Université Yaoundé ll, « L'encadrement juridique, la sécurité et la sûreté maritime dans le code Cémac » par Me Kengoum, « La saisie conservatoire », « la compétence juridictionnelle et l'arbitrage dans le contrat de transport des marchandises" par Me Gaston Ngamkam, « La responsabilité du transporteur maritime dans le code communautaire de la marine marchande », l'action de l'État en mer et le contrôle des navires par l'État du port » par Joseph Nguené-Teppé.

