Congo-Kinshasa: Nomination de Bruno Tshibala - Les chefs des confessions religieuses contredisent la Cénco

L'ONU tire sur la sonnette d'alarme. Plus de 700 000 personnes sont en danger dans l'espace kasaïen. Cette… Plus »

« Le fait d'affirmer que les élections pourront être organisées en décembre 2017 sans formation et évaluation préalable par le gouvernement, la Céni et le Conseil national de suivi de l'accord n'est ni réaliste, ni sincère », a fait observer le révérend Elebe Kapalay. En fait, pour les confessions religieuses, il faudrait mettre tout en œuvre pour espérer organiser les élections en décembre 2017 en procédant, par exemple, au parachèvement du travail entamé au Centre interdiocésain en trouvant un compromis sur l'arrangement particulier. Cette déclaration a été signée par tous les chefs de confessions religieuses de la RDC sauf celui de l'Église catholique qui paraît faire cavalier seul.

Sans ambages, elles ont appelé à la formation du gouvernement autour du Premier ministre nommé par Joseph Kabila. Aussi demandent-elles aux acteurs politiques et sociaux concernés par l'accord de la Saint-Sylvestre à collaborer avec Bruno Tshibala en vue de la formation rapide du gouvernement. Pour ces hommes de Dieu, il n'y a pas à tergiverser car il faut aller rapidement aux élections prévues en décembre 2017. D'où, pensent-ils, tout devra être fait dans le sens de booster la dynamique électorale laquelle passe non seulement par la formation du gouvernement mais aussi par l'adoption rapide de la loi portant institution, composition, fonctionnement et organisation du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA) en vue de la mise en œuvre de cette convention.

