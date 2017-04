Congo-Brazzaville: Madibou - Emeline Diagne Kolélas offre des tables-bancs au CEG de Kibina

A son actif, la conseillère municipale a déjà construit le pont dit de l'amitié, situé à Nganga Lingolo. A l'orée de la rentrée scolaire de cette année, l'élue locale a organisé une grande opération de salubrité dans différentes écoles de Madibou, et offert des chaises au corps enseignant et administratif de l'école de Kombé.

Stratégique par sa situation géographique, ce collège reçoit des élèves en provenance de six quartiers de l'arrondissement 8 Madibou, notamment les quartiers Kombé, Madibou, Kimpomo, Loua, Kintsana et Kibina lui-même.

« J'ai reçu, il y a quelques temps, une lettre adressée par le directeur de l'établissement, monsieur Anicet Mankankam, dans laquelle il me relatait les difficultés qu'endurent le CEG du quartier Kibina. Ainsi m'a-t-il sollicité pour qu'en tant que conseillère et maman, je fasse un don de 50 tables-blancs à cet établissement scolaire, afin de permettre à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions », a précisé la conseillère municipale Emeline Diagne Kolélas.

