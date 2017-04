Sénégal: Dakar - 86% de la population ne traitent pas l'eau

Selon le Rapport de l'Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) - 2015-2016, environ 86% de la population des ménages n'a recours à aucune méthode pour traiter l'eau de boisson.

Il révèle également que les sources améliorées ou non, la désinfection par ajout d'eau de javel ou de chlore, pratiquées par 9% de la population des ménages de Dakar constituent la principale méthode de traitement de l'eau de boisson.

En outre, 13% de la population vivant dans des ménages utilisant des sources d'eau non améliorées utilise des méthodes adéquates de traitement de l'eau pour la rendre propre à la consommation.

La population des ménages du département de Dakar et dans une moindre mesure, celle de Guédiawaye sont un peu moins enclines à traiter l'eau de boisson avant son usage.

La pratique de traitement adéquat de l'eau que la source soit améliorée ou non ne paraît pas en relation au niveau d'instruction du chef de ménage ni au niveau de bien-être économique du ménage. En effet, la proportion de la population traitant de manière adéquate l'eau de boisson est plus élevée dans les ménages les plus pauvres et ceux dont le chef n'est pas instruit et diffère peu des ménages les plus riches ou de ceux dont le chef a atteint le niveau supérieur.