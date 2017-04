Sénégal: Convention de financement du Ter - La France accorde 129, 6 milliards de francs CFA au pays

Le Ministre Amadou BA s'est réjoui du processus transparent mis en œuvre dans ce projet de TER et rappelé la nécessité d'exécuter avec célérité ce projet conformément aux instructions du Président Macky SALL. Il a aussi rappelé l'importance du partenariat entre le Sénégal et l'AFD avec laquelle, 21 conventions ont été signées pour la mise en œuvre du PSE, depuis la tenue du Groupe consultatif à Paris en février 2014, pour un montant total de 366 milliards de FCFA (558 millions d'euros), soit un taux de concrétisation des engagements de la coopération française de 130%.

Le 2nd accord finalisant la convention avec l'AFD a été signé avec le Directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD) Rémy RIOUX, pour un montant de 66,5 milliards de FCFA (100 millions d'euros). Ces deux (2) accords d'un montant global de 129,6 milliards de FCFA sont destinés à l'acquisition du matériel roulant ferroviaire et le ripage/renouvellement de la voie métrique, dans le cadre du projet de Train Express Régional (TER) entre Dakar et Diamniadio.

Selon un communiqué du ministère de l'Economie, des finances et plan, le premier accord a été signé entre Amadou Ba et son homologue français Michel SAPIN. Il porte sur un montant de 63 milliards 175 millions de FCFA (95 millions d'euros) et concerne un protocole financier conclu entre l'Etat du Sénégal et la République française à travers le Trésor français.

