Sénégal: Fécondité des adolescents - Pikine vire en tête

La proportion d'adolescentes ayant commencé leur vie féconde est plus élevée à Pikine (9%) et Rufisque (9%) qu'à Dakar (5%) et Guédiawaye (6%). Ces indicateurs varient selon le niveau d'instruction de la femme.

Il est de 17% chez celles sans instruction, de 10% pour celles avec un niveau primaire, 4% pour celles avec un niveau secondaire et moins de 1% pour les adolescentes ayant atteint le niveau supérieur. La fécondité précoce est plus fréquente dans les ménages les plus pauvres - 14% contre moins de 5% pour les femmes des ménages les plus riches, voire moins de 3% pour celles du quatrième quintile.

L'Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS5) Urbaine Dakar a été menée en 2015-2016 par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie dans le cadre du programme mondial des enquêtes MICS.

Les proportions de femmes par groupes d'âges quinquennaux qui ont eu une grossesse avant l'âge de 18 ans. 16% des femmes dans le groupe d'âge 45-49 ans ont déclaré avoir eu une grossesse avant l'âge de 18 ans. Cette proportion est seulement de 8% pour les femmes actuellement âgées de 20-24 ans.