Sénégal: Exploitation prochaine du Ter - La SNCF/RATP aux commandes pour une période de 5 ans

La France est décidément heureuse avec le projet du Train Express Régional. Après avoir vu son entreprise Alstom rafler l'essentiel de la réalisation du projet estimé à 568 milliards de francs Cfa, ce sont des sociétés du pays de Marianne qui vont gérer encore l'exploitation de l'infrastructure.

Au cours de cette cérémonie de signature convention de financement du TER tenue à Bercy entre le ministre des finances et son homologue français, le Ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement Monsieur Mansour Elimane Kane a aussi signé un avenant au protocole d'accord avec le groupement Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)/RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) portant préparation de l'exploitation et de la maintenance du projet TER et création d'un centre de formation dédié à la mobilité urbaine. L'Etat du Sénégal confiera l'exploitation et la maintenance du TER au groupement SNCF/RATP, constitué sous la forme d'une société de droit sénégalais, à travers un Contrat d'Exploitation et de Maintenance d'une durée minimale de (5) cinq ans.

Une Ecole de formation ferroviaire sera créée à Dakar par la Sncf

Le ministre Mansour Elimane Kane a rappelé la complexité de ce projet structurant dont la gestion rentable doit contribuer au remboursement de l'emprunt. Il a aussi insisté sur l'importance de la maintenance et de la formation dans la gestion du TER.

Le Secrétaire général de la SNCF Stephan VOLANT a fait remarquer que ce sera le 1er TER réalisé en Afrique et rappelé qu'une école de formation ferroviaire sera créée au Sénégal, au terme du processus. Le Projet du TER est exécuté par l'APIX.