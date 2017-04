Afrique Centrale: Le Soft International - « Kabila déploie une offensive diplomatique sans précédent »

L'ONU tire sur la sonnette d'alarme. Plus de 700 000 personnes sont en danger dans l'espace kasaïen. Cette… Plus »

Et face à ce tableau, La Prospérité soutient en manchette que «les élections sont plus qu'incertaines en 2017 en RDC». Le quotidien fait remarquer que la question de l'organisation des élections dans les délais, objet de la crise au pays depuis 2016, reste toujours couverte d'épais nuages malgré deux dialogues. Des querelles politiques qui, soutient le journal, assombrissent l'horizon des élections en 2017.

«Après la fin de leur mission, les évêques n'ont plus raison ni le droit de décréter l'irrégularité de la nomination du Premier ministre, présenté sur une liste d'une aile du Rassemblement », a répondu à la CENCO, Lisanga Bonganga, le coordonnateur du courant Tshisekediste du Rassemblement, rapporte Forum des As.

Le Soft International parle d'une « offensive diplomatique » et souligne que ces déplacements du chef de l'Etat congolais bouclent une vaste tournée diplomatique entamée quelques jours avant par une équipe de ses envoyés dans nombre de capitales dont Beijing, Moscou, Addis-Abeba et Conakry.

