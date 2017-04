Congo-Kinshasa: Classement de la liberté de la presse - La RDC recule encore de deux places en 2017

L'ONU tire sur la sonnette d'alarme. Plus de 700 000 personnes sont en danger dans l'espace kasaïen. Cette… Plus »

Aux première places de ce classement figurent les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande, Danemark) et aux dernières le Turkménistan, l'Erythrée et la Corée du Nord.

« L'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis et la campagne du Brexit au Royaume-Uni ont offert une caisse de résonance au « médias bashing », aux discours anti-médias fortement toxiques », note RSF. Ainsi les Etats-Unis (43e) et le Royaume-Uni (40e) reculent de deux rangs.

Selon Reporters sans frontières, ce classement 2017 de la liberté de la presse « est marquée par la banalisation des attaques contre les médias et le triomphe d'hommes forts qui font basculer le monde à l'ère de la post-vérité, de la propagande et de la répression, notamment dans les démocraties ».

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.