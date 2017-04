Sénégal: Marche - Les femmes de Grand Yoff promettent un « talatay nder » si...

«La situation est très sensible. Il y a énormément de morts dans ce pays. Le sang coule de partout et cela doit s'arrêter. Si Macky SALL veut aggraver cette catastrophe, il n'a qu'à maintenir Khalifa SALL en prison jeudi prochain. Nous sommes prêtes à y laisser notre vie pour que Khalifa SALL soit libéré. S'il ne le fait pas, il y aura un talatay nder ici», a déclaré Aminata DIALLO, chef de cabinet du maire de Dakar qui indique la marche est l'initiative des femmes des partis politiques toutes obédiences confondues de Grand Yoff.

