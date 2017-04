Togo: Le Togo se vend à la Belgique

Une délégation Belgo-luxembourgeoise de trente chefs d'entreprises est à Lomé pour une mission économique. Du 24 au 26 avril, les hôtes du Togo rencontreront des hommes d'affaires togolais pour nouer avec eux, non de simples partenariats, mais des partenariats durables.

La mission est organisée par Bruxelles Invest Export (BIE) avec la collaboration de la Chambre de Commère et d'Industrie Belgo-luxembourgeoise Afrique Caraïbe et Pacifique. Elle est conduite Cécile Jodogne, Secrétaire d'Etat bruxelloise au Commerce Extérieur.

Selon Mme Jodogne, les secteurs porteurs au Togo sont les infrastructures et l'énergie. Et la mission a pris soin de venir au Togo avec les entreprises évoluant dans ces secteurs, mais aussi dans les secteurs des télécommunications et des conseils aux entreprises.

Pour le Président Germain Méba, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT), « les opérateurs togolais sont persuadés qu'ils ont de quoi participer dignement à ce rendez-vous du donner et du recevoir ».

Au cours de son séjour, la mission aura des échanges les autorités togolaises. Dès mardi, elle a été reçue par le Premier Ministre. La mission rencontrera également la ministre Balouki-Legzim en charge du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, le ministre IHOU de l'Industrie et du Tourisme et YARK de la Sécurité et de la Protection Civile.