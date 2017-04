Maroc Telecom affiche une hausse du trafic et du parc Internet mobile

Pour ce qui est des activités du Groupe à l'international, elles ont enregistré un chiffre d'affaires de quelque 3,76 MMDH, en baisse de 2,5% en raison d'effets de calendrier et de change défavorables et suite à d'importantes baisses des tarifs de terminaison d'appel.

Quant au résultat opérationnel (EBITA), il s'élève à environ 1,54 MMDH, suite à la comptabilisation d'une charge complémentaire pour restructuration de 183 millions de dirhams (MDH) liée au plan de départs volontaires, relève le groupe de télécommunication, notant que hors cet effet, l'EBITA au Maroc serait en baisse limitée de 2,8% du fait de la baisse de 1,4% de l'EBITDA et de la hausse de 1,4% des charges d'amortissement consécutive aux importants investissements menés par Maroc Telecom pour la modernisation de ses réseaux et le déploiement de la 4G+.

La croissance de la Data fixe reste, de son côté, en croissance soutenue, avec une évolution de 7,1% à fin mars 2017, ajoute la même source. Les activités d'IAM au Maroc ont ainsi généré un chiffre d'affaires de plus de 5 MMDH, en recul de 2,6%, sous l'effet de la baisse des revenus des activités mobile (-3,6%) et fixe (-1,2%) dans des environnements concurrentiels et réglementaires peu favorables.

Cette performance est attribuable à l'expansion rapide des réseaux 3G et 4G+ qui couvrent respectivement 87% et 74% de la population, explique IAM dans un communiqué sur ses résultats consolidés du T1-2017.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.