Cote d'Ivoire: Toh Bi Irié à Parfait Gohourou - "Tu continues de rassembler les Ivoiriens"

Et d'ajouter : "C'est dans cette dynamique, celle de mettre efficacement en oeuvre la politique nationale de décentralisation territoriale telle que décidée par le Président de la République, Alassane Ouattara, en vue de la satisfaction des besoins légitimes des populations en termes de bien-être, que je me suis inscrit depuis le 30 novembre 2016, date de ma nomination et je compte construire sur les acquis moraux et professionnels du préfet Parfait Gohourou".

Un hommage auquel s'est associé le nouveau directeur général de la décentration et du développement local, Lazare Dago Djahi, "le fils spirituel" de Parfait Gohourou. "Cette marque d'attention que vous continuez de témoigner au préfet Parfait Gohourou est la preuve qu'il vous a apporté de la satisfaction dans la gestion de cette administration dédiée à la décentralisation et au développement local", soutient Lazare Djahi.

Pour commémorer cet anniversaire, la salle des conférences de cette direction du ministère d'Etat ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a été baptisée, le 25 avril 2017, du nom de l'illustre disparu. Aucun membre de la grande famille de la décentralisation et du développement local n'a voulu rater l'événement du fait des immenses qualités humaines, comme rappelé, de cet "acharné du travail bien fait". Les anciens ministres chargés de la décentralisation : Emile Constant Bombet, Bamba Cheick Daniel ; les ex-Dg de la décentralisation : Ipaud Lago, Kobo Claver, Albert Hoba, Mme Alice Dégni Ségui, Coulibaly Gervais étaient là.

Vingt-cinq avril 2016-25 avril 2017. Il y a un an que parfait Gohourou, ex-directeur général de la décentralisation et du développement local (Dgddl) surnommé "l'oiseau du ciel", a été rappelé à Dieu.

