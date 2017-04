Burkina Faso: Santé bucco-dentaire - Tout commence avant vos dents de lait

Allez chez le dentiste. Voilà bien une consultation qui n'urge pas chez de nombreux Burkinabè, si elle n'est considérée comme un luxe chez d'autres. Mais savez-vous que le premier rendez-vous chez le dentiste, c'est à l'âge de 2 mois ? Oui, à 2 mois, car comme les autres organes du corps, la bouche et les dents sont sujettes à des attaques. Et une affection bucco-dentaire non diagnostiquée tôt et non traitée peut entrainer des complications sévères.

Quelles sont les maladies liées à la bouche et aux dents ? Quels en sont les facteurs de risque ? Comment prendre bien soin de la bouche et des dents ? Dans cet entretien, réalisé le lundi 24 avril 2017 à sa clinique (Rosier) sise à Ouaga 2000, le Docteur Malam Mamane Hamadou, chirurgien-dentiste, praticien en odontologie et spécialiste en biologie orale, se prête volontiers à ces questions.

Que faut-il entendre par santé bucco-dentaire ?

C'est un état de bien-être physique et mental qui a trait à la santé de la bouche. Autrement, tout ce qui concourt à ce que la bouche soit dans un bon état.

Le 20 mars 2017, a été célébrée sur les plans mondial et national la Journée de la santé bucco-dentaire sous le thème «Dirige ta vie, dessine ta bouche». Quel en est le sens ?

Ce thème résume, à mon sens, toute l'importance de la bouche dans la santé générale. C'est une invite à chacune et à chacun à prendre le contrôle de sa propre vie en ayant une meilleure santé bucco-dentaire. En effet, lorsqu'on a une bouche saine, on a la chance d'être épargné par plusieurs types de pathologies, car la bouche est la porte d'entrée de presque toutes les infections de l'organisme. C'est dans la bouche également qu'on trouve les répercussions d'autres maladies générales du corps.

Quelles sont les pathologies liées à la bouche et aux dents ?

Elles sont assez nombreuses, mais l'OMS (Organisation mondiale de la santé, Ndlr), dans un manuel destiné à la promotion de la santé bucco-dentaire en Afrique, a retenu 7 principales pathologies. De ces maladies, les plus fréquentes chez nous sont les caries dentaires (cavité dans la dent, taches foncées, douleur au chaud et au froid, etc.), les maladies parodontales (inflammation et saignement de la gencive, gencive rouge), les cancers de la gorge et de la bouche (saignement inexpliqué dans la bouche) et les traumatismes maxillo-faciaux. Sans oublier le noma qui est une maladie spécifique qu'on trouve dans la sous-région.

Qu'en est-il de la mauvaise haleine ?

C'est aussi une maladie liée à la bouche dans 80 à 90% des cas. De façon spécifique, elle peut venir d'autres organes comme l'estomac ou être la conséquence de la consommation de certains aliments comme l'ail, l'oignon, le lait et les produits dérivés du lait. Ces produits se décomposent et parfument la bouche si une heure après leur consommation on ne se brosse pas les dents. Elle peut également être liée à d'autres types de maladies comme les cancers. Mais de façon générale, elle est le résultat de l'accumulation et de la fermentation des aliments à l'intérieur de la bouche, appelé amitose.

Quels sont les facteurs de risque ?

Les facteurs de risque des affections bucco-dentaires sont presque les mêmes que ceux qu'on retrouve dans la plupart des maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires. Elles peuvent être dues à la consommation d'alcool et de tabac, à la mauvaise alimentation comme la consommation d'aliments trop sucrés, au grignotage... Un autre facteur non négligeable est la mauvaise hygiène de la bouche.

L'hygiène bucco-dentaire de la femme enceinte serait bien particulière. Qu'est-ce qui explique cela ?

Oui, elle est particulière. En effet, l'état de gestation entraîne une modification hormonale qui a une répercussion directe sur les muqueuses de la bouche, en l'occurrence la gencive. La gencive de la femme enceinte a tendance à devenir très vite inflammatoire. Pourtant lorsque la gencive n'est pas ferme, elle expose l'os, parce qu'elle a tendance à s'ouvrir et à laisser passer les aliments ainsi que les bactéries. Ces bactéries vont s'alimenter et y déposer de l'acide qui va détruire la barrière de protection de la dent. Cette destruction expose la femme enceinte à une invasion des germes qui normalement devaient être confinés dans la bouche. Ces germes passent donc par la barrière détruite pour aller infecter le fœtus. Cela peut provoquer un accouchement prématuré, un faible poids, un avortement ou un mort-né. Pour toutes ces raisons, la santé bucco-dentaire de la femme enceinte doit être prise avec beaucoup de minutie.

A quel âge doit-on commencer à prendre soin des dents étant dit que chez l'enfant les dents de lait sont appelées à tomber pour être remplacées ? Y a-t-il intérêt à soigner ces dents temporaires ?

(Rires). La consultation dentaire chez l'enfant commence à 2 mois. C'est vrai qu'à cet âge, il n'y a pas de dents, mais il y a les mâchoires sur lesquelles les dents vont pousser. A la consultation, le praticien va donc regarder l'orientation des mâchoires entre elles, qui peuvent se présenter de plusieurs façons. En fonction de ce qu'on va observer, on saura déjà quel genre de pathologie de la mâchoire et des dents l'enfant pourrait avoir. A ce stade, on va conseiller à la mère une façon de nourrir (la position à prendre ou la façon d'orienter le biberon) et de coucher son bébé pour corriger l'anomalie.

Cela va permettre d'éviter à l'enfant des pathologies fréquentes liées à la déformation de la mâchoire. Mais une fois que l'enfant présente des dents, il revient aux parents d'en prendre soin, en regardant régulièrement à l'intérieur de la bouche pour repérer une quelconque anomalie, sinon s'ils attendent que leur mouflet se plaigne de douleur, ce serait trop tard. En effet, la structuration de la dent de l'enfant est différente de celle de l'adulte. Chez les tout-petits, elle est faite de sorte qu'ils ne ressentent aucune douleur même au stade le plus compliqué. Alors, si vous laissez vos enfants avec des dents de lait non soignés, vous les exposez à des infections. A la moindre anomalie, il faut donc consulter un spécialiste.

L'âge joue-t-il sur la qualité des dents ?

Oui. Comme tous les autres organes du corps, les dents subissent l'effet du vieillissement. Avec l'âge, le rapport entre les dents se modifie. Chez les jeunes, le contact se fait par un point si bien qu'il est difficile de passer quelque chose entre les dents. Mais au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, ce point devient une surface et lorsqu'on atteint le troisième âge, les dents ont tendance à se séparer. Voilà pourquoi, les aliments sont parfois calés entre les dents. Et si, en plus, la personne n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, ces aliments et les bactéries vont s'accumuler entre les dents et développer des maladies de l'os qui, à un stade avancé, provoquent la chute des dents.

Les conseils du dentiste pour une bonne santé bucco-dentaire...

L'hygiène buccale s'accompagne d'une bonne hygiène alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut éviter de consommer les sucreries, éviter de manger entre les repas et surtout privilégier une alimentation fibreuse. Il faut veiller à ce que la brosse à dents que nous utilisons soit de bonne qualité. Les caractéristiques d'une bonne brosse sont sa souplesse, la taille de sa tête qui doit être la plus petite possible et comporter peu de touffes (les poils). Lorsque sur une brosse à dents, l'un des poils d'une touffe s'écarte des autres, cette brosse, même neuve, n'est pas de bonne qualité. Il faut aussi utiliser des pâtes dentifrices plus ou moins fluorées et adopter une bonne technique de brossage. Cela revient à incliner la brosse légèrement sur les dents, en en empoignant le manche, et à faire des mouvements semi-circulaires de la gencive vers la dent.

On racle ainsi les saletés pour les ramener à l'intérieur de la bouche. Après en avoir fait le tour, on rince la bouche sans oublier de nettoyer le dos de la langue. Il est recommandé de se brosser pendant 3 minutes au moins 3 fois par jour, cela, parce que l'origine de la plaque bactérienne collée à la dent n'est pas alimentaire. Elle provient de la précipitation des protéines qui sont dans la salive et cette précipitation des protéines salivaires s'effectue toutes les 6h, qu'on ait mangé ou pas ; ce qui crée une couche qui se fixe sur les dents, et si dans les 6h, vous mangez sans vous brosser les dents après, une autre couche viendra s'y superposer et ainsi de suite. En se brossant au moins 3 fois par jour, on se donne donc la chance de nettoyer au maximum la bouche. Et pour parfaire les choses, il faut se rendre au moins une fois tous les 6 mois chez le dentiste pour nettoyer le restant qui a échappé à son contrôle.