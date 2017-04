Photo: FAS

Photo de famille FAS et Gendarmerie nationale

Du 19 au 21 Avril s'est tenue à Kaolack la 3eme formation de réplication du projet pilote : « Formation du personnel des missions de maintien de la paix sur la prévention et la lutte contre les abus sexuels». Elle a été organisée par le Centre PanAfricain pour le Genre la Paix et le Développement avec le soutien de l'Ambassade de Grande Bretagne au Sénégal, l'Ambassade du Japon au Sénégal et le Bureau de l'Envoyée Spéciale de l'Union Africaine(UA) pour les Femmes, la Paix et la Sécurité.

Cette rencontre a enregistré la présence effective des autorités locales à Kaolack: le Gouverneur de la région de Kaolack, Monsieur Alassane Sall; le Commandant de la Zone Militaire N° 3, Colonel Antoine Koré; le Commandant de la Légion Centre, Lieutenant-Colonel Yaya Mbodj ; le Commandant d'ENSOA, Colonel Birane Niang et le Représentant de l'Ambassade de Grande Bretagne au Sénégal, Monsieur Ibrahima Bob.

Cette 3ème Formation de réplication sur la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix à l'endroit des personnels de la Gendarmerie Nationale et de l'Armée a mis l'accent sur le genre, la vulnérabilité des femmes dans les conflits, les instruments juridiques de protection, l'étude des comportements, l'éthique et le code de conduite du bon soldat de la paix.

Trente participants issus des corps de la Gendarmerie et de l'Armée nationale ont reçu leur diplôme et leur insigne de la campagne de tolérance zéro contre les abus et exploitations sexuelles lors de la cérémonie de clôture.

Le projet pilote circonscrit au Sénégal répond à la nécessité de déployer des troupes formées, averties, et conscientes des enjeux que renferme la politique de tolérance zéro des Nations Unies, une mesure de la communauté internationale de lutter contre les exploitations sexuelles en zone de conflit.

La situation en République Centre Africaine en 2015 qui a entrainé la démission du chef des forces onusiennes est l'illustration de l'ampleur du phénomène mais aussi de la décision d'adapter une politique de tolérance zéro pour des cas de violence basée sur le genre dans les théâtres d'opération.

Dakar abritera la dernière activité de clôture du 17 au 19 Mai et réunira toutes les forces de défense et de sécurité.