Kenya: 26 morts dans un accident de la route

L'accident de lundi n'est qu'un nouvel épisode de la tragédie qui se déroule sur les routes kenyanes. En décembre dernier, un accident d'un camion-citerne qui avait percuté d'autres véhicules avant d'exploser, à Karai, près de 100 km au nord-ouest de Nairobi, avait fait au moins 40 morts. Davantage, selon la police routière kényane, quelque 3.000 personnes meurent chaque année sur les routes du pays. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) évoque elle 12.000 morts par an. A la suite de l'accident de Kibwezi, le président kenyan, Uhuru Kenyatta, a envoyé un message de condoléances aux familles endeuillées. Mais, il a surtout appelé les automobilistes à l'extrême prudence et au strict respect des règles contenues dans le code de la route.

Le drame a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur l'autoroute Nairobi-Mombasa. Le bilan n'est pas définitif. Mais d'ores et déjà, on compte 26 personnes tuées dans un spectaculaire accident de la route qui est survenu sur l'autoroute reliant la capitale kenyane, Nairobi à Mombasa, la seconde ville du pays.

