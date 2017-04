Cameroun: Salut, gais lurons !

On pourrait leur reprocher un tas de choses. Mais, cela non ! En règle générale, c'est ce qui leur manque le moins. Eux, ce sont les filles et fils de cette localité. Localité à laquelle un certain... Daniel Ndo, aura collé une image bien singulière, à la suite de ce sketch du comédien, daté des années 80. Sketch dans lequel il est notamment question des fameuses... «chenilles de Ngomedzap».

Au niveau de Ngomedzap, cette œuvre n'aura pas, à l'époque, amusé tout le monde. Cependant, là n'est point l'objet de nos élucubrations, du jour d'aujourd'hui... En revanche, au premier chef, nous intéresse ce qui manque le moins, aux filles et fils d'ici. Cette espèce de signe particulier et distinctif, ils l'ont plutôt à fleur de peau. Oui, question amour-propre, fierté, ils sont bel et bien au rendez-vous. Ils répondent promptement, parfaitement à l'appel. Une fierté, par moments exacerbée. Exacerbée, voire surdimensionnée. Ce qui donne des hommes et des femmes, au caractère, bon an mal an, bien trempé.

Par conséquent, normal qu'on y croise des forts en thème, et des forts en gueule. Qui, et à l'occasion, vous disent, vous lâchent non vos quatre, mais plutôt vos trente-six mille vérités. Comme quoi, qui s'y frotte, peut s'attendre à se faire piquer. Se faire piquer, et bien piquer, les gens appréciant, très modérément, qu'on leur marche sur les pieds. Alors, casse-pieds, vous savez à quoi vous en tenir. Bons vivants goûtant avec délices aux plaisirs de la table ainsi qu'à plein d'autres, salut, les gais lurons ! De gais lurons entiers, et finalement sympas...