Cameroun: Auguste Essomba - « La population est accueillante »

Lorsque je suis arrivé, il y avait des problèmes avec notre jeunesse. C'était un taux de déperdition suffisamment élevé. Un taux de séroprévalence très élevé. Une délinquance juvénile qui avait des taux record. Sachant cela, nous avons réuni les élites, ensuite les autorités politiques, militaires mais aussi religieuses. Nous avons essayé d'encourager les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge. Notamment, en présentant des projets dans le domaine agricole. Nous avons travaillé avec la mairie et le délégué d'arrondissement en charge de l'agriculture et du développement rural, ainsi que celui en charge de la pêche et des industries animales, pour remobiliser la jeunesse. Une jeunesse qui s'adonne à la consommation d'alcool et de stupéfiants. C'est même le principal problème que nous avons, en ce moment.

Nous sommes un carrefour, entre la région du Centre et celle du Sud. La route Olama-Kribi, qui est en chantier, va traverser notre arrondissement. Avec la mairie et les forces de maintien de l'ordre, nous nous préparons à accueillir le flot de populations qui pourraient venir d'ailleurs. Nous le faisons aussi bien au niveau sécuritaire qu'au niveau des infrastructures,. Vous l'avez remarqué, des stations-services sont déjà en construction.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.