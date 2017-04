Cameroun: Ngomedzap - La route de tous les rêves

Localité considérée comme une ville-carrefour, Ngomedzap compte sur l'axe lourd Olama-Kribi, en construction, pour aller de l'avant.

Pour aller à Ngomedzap, en partant de Yaoundé, il faut compter un peu plus de deux heures. D'abord, vous prenez un bus pour atteindre Mbalmayo, puis empruntez un «opep», qui vous déposera dans l'un des arrondissements du département du Nyong et So'o. Le voyage en lui-même n'est pas déplaisant, en dehors du fait que dans les petits véhicules assurant le transport, quatre voyageurs doivent se serrer sur un siège arrière prévu pour trois personnes. Une fois à Ngomedzap, on aperçoit déjà des signes de modernisation. La gare routière est bien aménagée. Des boutiques y sont installées, mais malheureusement fermées en dehors des lieux de restauration ouverts.

Selon le maire, les commerçants ont du mal à s'installer de ce côté. A cause de son éloignement par rapport au centre-ville. Il en est de même pour le marché, construit non loin de la gare routière, qui semble aussi à l'abandon. A notre arrivée, nous comprenons la réticence de ces commerçants. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à déserter ce coin de Ngomedzap. Même les motos-taxis y sont rares. Il faut marcher durant une quinzaine de minutes pour rencontrer conducteur d'engin à deux roues qui veuille bien vous emmener au centre-ville. Dans ce secteur justement, les signes de modernité sont visibles.

En plein milieu du marché, se dresse une station-service. Sa présence s'explique : d'ici à quelques mois, Ngomedzap, la ville-carrefour, sera traversée par la route Olama-Kribi. Une véritable aubaine pour les populations, très ancrées dans l'agriculture, le petit élevage et la pêche, des activités dont la production pourra être écoulée, plus facilement. En attendant, les autorités se préparent à accueillir cette route. Le sous-préfet annonce que des mesures sont prises aussi bien sur le plan sécuritaire qu'infrastructurel, pour accueillir le flot de populations qui seront amenées à séjourner soit définitivement, soit temporairement, dans la localité.

Concernant sa carte scolaire, cet arrondissement n'est pas logé à mauvaise enseigne. On y compte plus d'une cinquantaine d'écoles maternelles et primaires, une dizaine d'établissements secondaires général et technique. Sans oublier des établissements de formation professionnelle. Autant d'institutions où l'on peut éduquer la jeunesse qui est, malheureusement, en proie à des problèmes de drogue et d'alcoolisme.

Vision

Gilbert Omgba Seme: «Le plan de développement est notre boussole»

Adjoint au maire

«En ce moment, nous travaillons sur le Plan de développement communal. Nous repartons dans chaque village, nous posons des questions aux habitants sur les projets qu'ils souhaitent voir être mis en place. Il sera question de ressortir huit projets prioritaires, dont cinq projets sociaux et trois à caractère économique. De sorte qu'on ait la liste des besoins des populations. Et lorsque le maire devra lancer un projet, celui-ci doit figurer dans le Plan de développement communal, pour être éligible ».

Lucien Engoulou Zoue: « L'élevage est une activité rentable »

Agriculteur

« Je suis à Ngomedzap depuis trois ans. Je suis venu pour travailler avec des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Car, ce sont des domaines qui rapportent. Pour ce qui est de l'accès aux soins de santé, à l'eau ou l'électricité, nous n'avons pas véritablement de problèmes ».

Abbé Emerent Benoit Ebale: « Les enseignants affectés ne viennet pas »

Principal d'un établissement privé

«En zone rurale, il est difficile de recouvrer les frais de scolarité. Parfois, nous sommes obligés de laisser les enfants étudier sans qu'ils ne terminent de s'acquitter de ces frais. Nous avons aussi un problème d'effectifs, pour les enseignants. Ceux qui sont affectés ici ne viennent pas toujours. Pour palier ce problème, nous sommes obligés de faire venir certains enseignants de Mblamayo et même de Yaoundé ».