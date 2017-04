Cameroun: Tobias Ndzie Mveng - «La construction d'un hôtel de ville en projet»

Nous soutenons l'agriculture, à travers un projet que le GIZ a mis sur pied. Une Organisation non-gouvernementale néerlandaise a construit un complexe composé d'un magasin de stockage, d'un séchoir solaire et d'une petite unité de transformation des fèves de cacao en beurre et chocolat. Nous avons accompagné les agriculteurs dans ce projet. Nous nous proposons aussi de les appuyer, à travers des intrants. Nous avons demandé aux sénateurs de nous donner des produits pour les agriculteurs. Nous avons déjà tout un stock à notre disposition. Actuellement, nous travaillons avec le délégué d'arrondissement d'agriculture, pour la distribution de ces intrants.

Nous avons trouvé la commune dans un état d'endettement très élevé, avec quatre mois d'arriérés de salaires. Nous avons commencé par assainir cette situation. Depuis que nous sommes là, le personnel n'accuse aucun mois de salaire non-payé. Nous avons trouvé des immondices dans la ville, et nous l'avons rendue propre. En faisant ramasser les ordures ménagères, chaque jour. Nous alimentons la ville en eau potable, grâce à notre agence de gestion d'eau potable. Nous avons aussi ouvert beaucoup de pistes cacaoyères. Pour l'éducation, nous assistons beaucoup d'écoles, à travers le paquet minimum et la construction de nombreuses de salles de classe. Nous avons initié plusieurs activités au profit des jeunes, surtout en période de vacances.

