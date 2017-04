Afrique Australe: Union africaine - L'heure des réformes a sonné

Pour Paul Kagamé, chargé de la reforme des institutions de cette organisation, «il en va de la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale, d'être capable de s'autofinancer ». Pour le président Idriss Deby Itno, par ailleurs conseiller du président en exercice de l'Union africaine, il n'est plus question de tergiverser. Car, l'heure est venue pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures destinées à garantir à l'UA sa pleine indépendance. «Aujourd'hui, nous devons franchir un palier de taille en marquant notre engagement à donner corps à cette réforme déterminante pour la vie et le futur de l'Union africaine», a lancé le président tchadien. Les échanges de la capitale guinéenne ont également porté sur la mise en place d'une commission de l'unité et des réformes.

Des mutations sont annoncées au sein de l'institution panafricaine. Les présidents tchadien, Idriss Déby Itno, et rwandais, Paul Kagamé, se sont retrouvés lundi à Conakry autour de leur homologue guinéen et président en exercice de l'Union africaine (UA), Alpha Condé.

