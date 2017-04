Cameroun: Conseil électoral d'Elecam - De nouveaux hommes

Il s'agit de Mme Amugu née Abena Ekobena Apolline Marie qui est par ailleurs promue vice-présidente du Conseil électoral, devenant ainsi la première femme à accéder à cette haute fonction. Elle rejoint l'organe en charge du processus électoral et référendaire en compagnie de Dieudonné Belle Amougou, jusqu'à hier soir chargé de mission au secrétariat général des services du Premier ministre et Peter Mbu, administrateur civil principal et qui a longtemps servi dans le commandement territorial. L'autre texte du président de la République signé hier soir porte renouvellement du mandat de neuf membres de cette instance.

Elections Cameroon (ELECAM) a un nouveau président du Conseil électoral. C'est Abrams Egbe Enow, membre du Conseil électoral depuis le 21 avril 2016, qui a été désigné hier par un décret du président de la République. Il remplace à ce poste Fonkam Samuel Azu'u, dont le mandat au sein du Conseil électoral n'a pas été renouvelé. Autres personnalités qui n'ont pas vu leurs mandats renouvelés hier par le président de la République, il y a le vice-président du Conseil électoral Me Justin Ebanga Ewodo et le Rév Dr Dieudonné Massi Gams. Ils sont remplacés au sein du Conseil électoral par trois nouvelles personnalités.

