Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Naissance d'une plateforme du secteur privé pour la nutrition

Ainsi, une dizaine d'entreprises se posent en pionniers en étant membres fondateurs du bureau de la plateforme. « Anjaramasoandro » qui vient d'être présentée officiellement tout récemment, invite encore d'autres entreprises du secteur privé à renforcer le mouvement et œuvrer ainsi pour la lutte contre la malnutrition dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Une première action est déjà prévue en faveur des enfants défavorisés avec l'association Les Enfants de la rue pour une distribution de repas et de compléments nutritionnels.

« Anjaramasoandro », une plateforme réunissant des entreprises du secteur privé, se penche sur le problème de nutrition à Madagascar et particulièrement, sur la lutte contre la malnutrition. Réalisant la gravité de ce problème à Madagascar, ces entreprises ont ainsi décidé de se joindre au mouvement mondial « Scalin Up Nutrition » (SUN) en adhérant à cette plateforme du secteur privé pour la nutrition. A travers celle-ci, le secteur privé vise à participer à la lutte contre la malnutrition dans le pays. Ses membres sont disposés à s'inscrire dans la stratégie du « SUN » et de s'ériger en relais du mouvement à travers le pays, aux côtés du point focal national qu'est l'Office national de nutrition (ONN) et de divers autres acteurs.

A Madagascar, 65% des jeunes enfants sont affectés par la malnutrition, posant un problème de croissance et de difficultés d'apprentissage, et à terme, un problème de productivité, à l'âge adulte.

