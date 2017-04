Madagascar: Café littéraire à l'AFT - Zoom sur les auteurs en herbe

Ils ont été dévoilés lors du concours de nouvelles organisé par l'AFT l'année dernière. Le 29 avril, les amoureux de littérature vont pouvoir les découvrir sur la scène de l'AFT.

L'une est journaliste économique en devenir. Elle baigne dans le monde de la communication et des médias, particulièrement le journalisme en ligne et la radio depuis 2013. Mais elle ne s'arrête pas là. Mampianina redonne vie à ses rêves avec la littérature en participant à l'atelier d'écriture au Craam. L'autre, passionnée d'art et de décoration manuelle de papier dès son enfance. Fantasmée également par le théâtre, elle ne se prive pas de songer et d'imaginer la scène à la source de belles écritures.

Elle a également participé activement à l'édition du livre « Terre de Rencontres » issu du concours de nouvelle de la Francophonie. Le troisième ? Lui poursuit des études en médiation culturelle. Pour elle, c'est la culture qui véhicule l'identité d'un auteur. Passionnée de livre de Science-Fiction et de Fantaisie, elle se rue plus vers l'histoire de l'imaginaire. Grande fan de Molière, elle veut devenir auteur, metteur en scène et actrice.

Maintenant, elle découvre toutes les facettes de l'écriture des poèmes au scénario de film. Mampianina Randria, Njaratiana Razafimanantsoa et Riaki Sarah ne se seraient pas rencontrés et n'auraient probablement jamais partagé la même scène s'ils ne partageaient pas leur passion pour l'écriture. Lauréats du concours de nouvelles organisé par l'Alliance française dans le cadre de la Francophonie, les trois jeunes gens, vont, ce 29 avril, être à l'affiche du café littéraire qui se tiendra à l'AFT Andavamamba.

Un évènement initié par Michèle Rakotoson et animé par Maroloko. Maroloko, un groupe qui regorge également de créativité et qui combine la musique traditionnelle comme le Beko et le BàGasy avec le Jazz et le Folklorique.