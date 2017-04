Madagascar: Innovation technologique / TNT et TV satellite : STARTIMES étend son réseau

Startimes communique ses nouveautés.

Une offre toujours plus riche et à la portée de tous. C'est le slogan de Startimes qui vient récemment d'étendre son réseau en ajoutant la diffusion par antenne satellite, en plus de son système TNT.

« Startimes est le seul opérateur capable de combiner le TNT et le satellite dans un même décodeur à Antananarivo ». D'emblée, l'équipe de communication de ce géant chinois de la télévision payante présent sur le marché malgache depuis décembre 2015 annonce ses avantages. C'était hier, lors d'une conférence de presse tenue à son siège au Village des Jeux Ankorondrano.

Gratuitement

Une occasion pour l'équipe de Startimes de faire état de l'extension de son réseau sur d'autres régions de l'île. « Pour satisfaire les demandes, Startimes a décidé d'accroître son réseau national et les habitants des provinces peuvent dorénavant bénéficier de ses bouquets à l'aide de l'antenne satellite et du décodeur Startimes. Ils peuvent disposer du bouquet SMART qui se compose de plus de 60 chaînes et le bouquet SUPER qui a plus de 100 chaînes avec le même prix pratiqué à Antananarivo ». Et de rappeler que Startimes a récemment lancé sa campagne promotionnelle de Pâques pour permettre à ses nouveaux abonnés de profiter gratuitement des chaînes par satellite pendant 7 jours.

100% Novelas

En tout cas, selon ses responsables, « Startimes Madagascar figure parmi les plus compétitifs du marché en termes de contenus et de prix ». Optant pour la formule 100% Novelas par exemple, Startimes inclut dans ses thèmes cinéma et séries, les trois chaînes qui diffusent les séries Novelas comme Novela F1, Nina TV, Passion TV. « Ce sont des chaînes très importantes sur les offres de Startimes car c'est de la diffusion 100% Novelas sans interruption, comme par exemple El Diablo qui sera diffusé à partir du mois de mai ». Par ailleurs, Startimes vient d'acquérir les droits de retransmission des compétitions de la FIFA 2017-2018, notamment le Mondial 2018 en Russie. Enfin, en termes d'innovation Startimes lancera d'ici peu des bouquets 100% chinois et 100% anglais. Histoire de donner aux abonnés la possibilité de se familiariser avec les deux langues les plus parlées au monde que sont l'anglais et le chinois.