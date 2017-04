Madagascar: PNUD - Un atelier interactif pour les femmes leaders

Le PNUD, en partenariat avec le gouvernement malgache et la Plateforme des Femmes en Politique de l'Océan Indien, lance un atelier interactif des femmes leaders malagasy sur leur participation aux processus décisionnels politiques ainsi qu'à l'affermissement de la démocratie apaisée à Madagascar.

Un atelier interactif a été lancé, hier à l'Ibis Hôtel en présence de plus d'une cinquantaine de femmes, brillant de par leur qualité de leader au sein d'institutions privées et publiques. Une occasion d'échange concrètement et d'effectuer des recommandations sur leurs rôles et responsabilités dans la consolidation de la paix et de la démocratie à Madagascar. La cérémonie d'ouverture a été effectuée en présence de représentants des institutions de la République, des organisations non gouvernementales et des agences du Système des Nations Unies à Madagascar.

Pour le PNUD, la participation équitable des femmes à la démocratie et à la consolidation de la paix contribue à l'inclusivité et à la prise en considération des aspirations profondes de toute la communauté nationale, sans exclusion ni discrimination. Cela implique que les expériences féminines soient prises suffisamment en compte dans le processus démocratique, dans l'élaboration des projets de cohésion sociale, mais également que leurs compétences soient mises à contribution de la paix durable.

Cet atelier s'inscrit dans une série d'initiatives de « renforcement des capacités multi-acteurs », mis en place avec le concours du PNUD depuis 2016, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, après la visite du Secrétaire Général de l'ONU l'année dernière. Elle s'adresse à plusieurs acteurs et leaders d'opinion clés notamment la société civile, les médias, les chefs religieux et traditionnels, les partis politiques, ainsi que les femmes leaders concernées par les assises de ce jour.