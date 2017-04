Madagascar: Gasy Bulles - BMOI Amie des Arts lance un concours à l'endroit des bédéistes !

Les dessinateurs qui souhaitent participer au concours devront décoller leurs idées et créer leurs œuvres autour du thème « Madagascar de demain ».

L'évènement dédié au 9 e art se tiendra du 3 au 17 juin. En préparation à cette grande manifestation dédiée à la bande dessinée, BMOI Amie des arts lance un concours à l'endroit des bédéistes.

Les bédéistes n'ont pas souvent l'occasion de faire part de leur talent, du moins, publiquement. Dans le cadre du Gasy Bulles, évènement dédié à la bande dessinée qui se tiendra du 3 au 17 juin, ils pourront montrer tout l'étendu de leur savoir-faire et participer au concours organisé par la BMOI Amie des arts. Les organisateurs en disent plus : « Le concours est ouvert à tous, les professionnels autant que les amateurs. Il y aura trois catégories : professionnel, destiné à des artistes ayant déjà bénéficié d'une visibilité publique ou gagné un concours d'illustration, espoir, destiné aux artistes n'ayant jamais fait l'objet d'aucune publication. La dernière catégorie : dessin de presse est libre et ouverte à la fois aux artistes professionnels et amateurs ». Les dessinateurs devront décoller leurs idées et créer leurs œuvres autour du thème « Madagascar de demain ». La règle est simple : faire parvenir ses planches avant le 26 mai dans les agences de la BMOI et tous les partenaires de l'évènement. Petite précision néanmoins : « le nombre de planches sont différentes pour ces trois catégories ». 5 à 6 dans la catégorie professionnel, 2 à 3 planches pour l'espoir et une seule pour le dessin de presse.

Deux phases. Ce seront bien évidemment les membres du jury qui vont faire la sélection des œuvres qui méritent d'être mises sous les feux des projecteurs. Le public aura néanmoins son mot à dire. Selon les explications « La sélection du jury se déroulera le 2 juin à l'AFT. A la suite de cette journée, 10 œuvres par catégorie, soit 30 œuvres au total seront exposées du 6 au 16 juin au Jardin d'Antaninarenina pour être soumises au vote du public. La sélection du public se fera du 6 au 13 juin ». A l'issue des sélections du jury et du public, 5 œuvres seront primées meilleures BD professionnel, BD espoir, dessin de presse, scénario espoir et dessin espoir.