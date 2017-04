Madagascar: Sécurité maritime - Les normes ISPS s'imposent

« En termes de sécurité maritime, le monde bouge ». La déclaration est d'un expert du secteur maritime qui fait notamment référence au Yemen, un pays pourtant en guerre, mais qui s'efforce de sécuriser au mieux les échanges maritimes.

Il y a également le gouvernement égyptien qui vient de lier un partenariat avec la Russie autour de la présence de bâtiments de protection, ou encore les gouvernements des pays riverains de la Mer Caspienne qui viennent d'établir une union internationale sous l'égide de l'OMI pour sécuriser les transports pétroliers. Une manière pour cet observateur de faire remarquer que la sécurité maritime est essentielle pour le développement d'un pays. A chaque fois, les gouvernements de tous les pays harmonisent leurs codes de sécurité dans le but de faire de la mer un passage sécurisé pour les voyageurs et les marchandises. Bref, « le monde du maritime bouge, se construit, s'organise, se consolide partout sauf à Madagascar »

Manque de moyens. Et pourtant, poursuit-il, le gouvernement malgache est signataire de toutes les chartes nécessaires à l'harmonisation des systèmes de sécurité au niveau de l'Océan Indien. « Dernière exemple en date : le 20 avril dernier un plan régional de surveillance des pêches s'est tenu à Antananarivo. Huit pays de la région étaient présents. Un plan indispensable qui permet de lutter contre la pêche illicite et de protéger les ressources de la mer. Et donc de protéger les ressources alimentaires de notre pays qui en a bien besoin. Ce plan, comme les autres, est organisé à base d'échanges d'informations entre les différentes autorités concernées de chaque pays de la région. Madagascar ne manque pas de volonté pour échanger avec ses partenaires des informations capitales en termes de sécurité maritime. Le pays manque juste de moyens. Des moyens qui serviraient à Madagascar à remettre ses ports au niveau des grands ports internationaux en matière de sécurité. Et à avoir une meilleure image aux yeux du monde ».

ISPS. En tout cas pour cet expert, il est important de doter le pays d'une sécurité maritime sur la base des normes ISPS des ports, et ce, quelle que soit sa dénomination. Rappelons qu'à deux reprises, le gouvernement malgache a tenté la mise en place de l'ACD. Deux tentatives qui ont échoué en raison notamment de l'absence d'un dialogue préalable et qui a provoqué une forte réticence du secteur privé. Même les bailleurs de fonds s'y sont mis pour critiquer le système. Sur ce point, justement, notre interlocuteur de faire remarquer que l'Etat malgache qui est souverain a le droit d'élaborer le système de sécurité maritime le mieux adapté au contexte du pays. Il a cependant ajouté que « le dialogue public et privé au sein de la commission sur la facilité du commerce est essentiel».