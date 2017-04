Ile Maurice: Parlement - Hier amis, aujourd'hui ennemis

Il a fallu une première intervention de Maya Hanoomanjee pour calmer la situation. Après avoir fait une remarque à Roshi Bhadain, la Speaker a rappelé à l'ordre tous les élus. «La population vous regarde en direct. Elle vous jugera», a-t-elle rappelé. C'était peine perdue. Les échanges devaient reprendre de plus belle entre les deux camps. «Menteur», a lancé Paul Bérenger au gouvernement. Et l'ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth devait répliquer : «Mové tret !»

En outre, les réponses données par le Premier ministre n'étaient visiblement pas au goût de Roshi Bhadain, qui a géré le dossier lié à la vente de l'hôpital Apollo Bramwell lorsqu'il était ministre. «Aret koz manti ta !» a, entre autres, lâché le leader du Reform Party. Et c'est un «shut up !» sonore que Pravind Jugnauth lui a, à son tour, lancé.

«Menteur», «Shut up !», «Mové tret !»... Les ingrédients étaient réunis pour un «show», avec pour point culminant l'expulsion de Roshi Bhadain et la suspension temporaire des travaux parlementaires pour apaiser l'atmosphère. La relation entre le chef du gouvernement, Pravind Jugnauth, et Roshi Bhadain, son ancien ministre, n'est vraiment pas au beau fixe.

