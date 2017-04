Ile Maurice: Wenda Sawmynaden - Des honoraires de Rs 7 m pour Apollo Bramwell

La femme du ministre Yogida Sawmynaden a été la cible de l'opposition à l'Assemblée nationale, mardi 25 avril.

En effet, lors de la Private Notice Question, qui tourne autour de l'hôpital Apollo Bramwell, le leader de l'opposition a cité un extrait d'une correspondance pour le choix du notaire, qui est nul autre que Wenda Sawmynaden, qui aurait perçu comme honoraires Rs 7 millions. Le Premier ministre, PravindJugnauth, de son côté, persiste et signe : c'est à l'acheteur de l'hôpital Apollo Bramwell de choisir son notaire.

Mais Shakeel Mohamed est revenu à la charge, lors de la Prime Minister's Question Time. Le député du Parti travailliste (PTr) voulait obtenir une liste des notaires dont les services ont été retenus par différents ministères et corps parapublics depuis janvier 2015. Pravind Jugnauth a indiqué que des éléments de réponse sont recherchés dans plusieurs ministères et départements.

Shakeel Mohamed a, dans la foulée, demandé au Premier ministre s'il est au courant qu'un comité d'évaluation a été mis en place par la SIT Property Developement Ltd en ce qui concerne le choix d'un notaire pour le morcellement Auréa, à Côte-d'Or. Selon le chef de file du PTr, ce comité devait choisir entre trois notaires.

Toutefois, il y a eu une réunion d'urgence et une nouvelle notaire a été imposée et nommée. Il s'agit de Wenda Sawmynaden. Ce qui est contraire à ce qui a étédécidé par le comité, a fait ressortir Shakeel Mohamed. Pravind Jugnauth devait alors répliquer qu'il ne pouvait, à ce stade, fournir une réponse.

Six notaires pour Auréa

Le député rouge, Osman Mahomed, a également interrogé Pravind Jugnauth sur le cas de Wenda Sawmynaden. Il voulait savoir si cette dernière a obtenu des contrats pour le compte de la National Housing Development Co. Ltd (NHDC). Et aussi s'il y a eu un changement de procédure à la NHDC pour favoriser certains notaires. Le Premier ministre a une nouvelle fois affirmé qu'il ne pouvait répondre mais qu'il cherchera ces informations. Dans un document déposé hier au Parlement par Shakeel Mohamed, il est indiqué que sous la signature de Chittaman Jugroo, Chief Executive Officer (CEO) de la SIT Property Development Ltd, des acquéreurs des terrains au Morcellement Auréa, à Côte-d'Or, devaient prendre contact avec la notaire Wenda Sawmynaden, en vue de parapher l'acte de vente. Interrogé à ce sujet, Chittaman Jugroo soutient qu'il y avait six notaires qui avaient la responsabilité d'effectuer les actes de vente. «Il y avait un seul notaire avant 2015. Comme il y a la vente de 617 lots, la SIT a décidé, en 2015, de faire appel à cinq autres notaires pour accélérer les actes de vente à travers un appel d'offres. Ainsi, parmi ceux choisis se trouvent Wenda Sawmynaden. Je trouve dommage que seul son nom est cité. Chacun des six notaires a reçu en moyenne une centaine de dossiers à traiter», avance le CEO de la SIT Property Development Ltd.

128 actes signés par l'épouse du ministre des tci de 2004 à 2005

Cent vingt-huit. C'est le nombre d'actes signés par Wenda Sawmynaden de 2004 à décembre 2005. Ses services ont été retenus par la Mauritius Housing Company, la National Housing Development Corporation et la State Investment Corporation. C'est ce qui ressort des archives nationales à Coromandel.