Ile Maurice: Saisie record d'héroïne - Navind Kistnah raconte son arrestation au Mozambique

Quant à Gianchand Dewdanee, ses comptes bancaires, ses actions dans six compagnies dont il est le directeur, de même que sa voiture, une Toyota Axio, ont été sujets à cet ordre de restriction. Sibi Thomas est lui concerné par le gel d'un terrain de Rs 3,5 millions, à Terre-Rouge ; d'une BMW X5 appartenant à son épouse et de ses comptes bancaires.

L'Asset Recovery Investigation Division du bureau du Directeur des poursuites publiques a déjà obtenu une injonction restrictive, le 14 avril, à l'encontre des trois protagonistes de l'affaire de saisie record de drogue, à savoir Navind Kistnah, Gianchand Dewdanee et Sibi Thomas, tous arrêtés sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Pour Navind Kistnah, cet ordre concerne le gel d'un terrain à Petite-Rivière, de deux motocyclettes d'une valeur de Rs 80 000 chacune et de ses comptes bancaires dans une banque commerciale.

C'est aux alentours de 13 heures que les hommes de loi de Navind Kistnah, Mes Rama Valayden et Neelkant Dulloo, sont arrivés au quartier-général de l'ADSU pour cet exercice. Presqu'une demi-heure plus tard, sous forte escorte policière des éléments de la Special Supporting Unit, Navind Kistnah a été emmené dans les locaux de la CID pour l'enregistrement de sa déposition. Celle-ci n'a duré qu'une heure environ.

