Madagascar: Un trafic de véhicules de luxe mis à nu

«Des recoupements effectués auprès du centre d'immatriculation de Toliara ont fait ressortir que le véhicule avait été importé par une déclaration IM4 C 30113 du 16 décembre 2014. La consultation logiciel Sydonia++ précise qu'une déclaration du même numéro mais datée du 13 novembre 2014 a été souscrite par une société detransit pour une importation de glace non armée laquelle n'a manifestement rien à voir avec l'importation dudit véhicule. Dès lors, les documents présentés sont manifestement tous des faux», précise la douane dans son communiqué.

À en croire le document, le véhicule suspect a été immatriculé deux fois à Antananarivo et Toliara. Ce qui amène la douane à aller encore plus en profondeur dans son enquête. Le premier réflexe des agents de la douane était de savoir comment le véhicule a été introduitdans le pays. La consultation du logiciel Sydonia++ s'avèrenécessaire dans ce cas. Lesrecherches semblent trahir le présumé contrebandier.

