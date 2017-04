Ile Maurice: Jean-Louis Pismont - S'ouvrir, un impératif

«L'année s'annonce bien (sur le plan touristique) même si l'on s'attend à une croissance relativement plus faible par rapport à 2015 et 2016, qui ont été deux années exceptionnelles», déclare d'emblée Jean-Louis Pismont, président de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, en poste depuis juin 2016.

Celui qui fait la couverture de Business Magazine, ce mercredi, ajoute qu'il faut poursuivre la stratégie d'ouverture accrue du ciel, de diversification des marchés et de consolidation des acquis. Il prévoit également une certaine stabilisation tant au niveau du taux d'occupation des chambres d'hôtel qu'à celui du remplissage des avions.

Il préconise dans le même souffle l'accélération des différentes actions visant à 'upgrade' la destination et tout ce qu'elle peut offrir : routes, infrastructures, aéroport, port de croisière, hébergement, attractions, sécurité et transport terrestre. Nous restons quand même vigilants. Face aux défis que sont le Brexit et la parité USD-euro, il compte sur «l'excellente collaboration entre les acteurs de l'industrie et les autorités» pour mieux les affronter.

En supplément ce mercredi, le bimestriel Automoto qui souligne le charme ravageur de la Mercedes GLE 400 4Matic.

Ouvrons le pays !