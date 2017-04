Ile Maurice: Restructuration - CIEL lance une OPA sur sa filiale textile

Le groupe CIEL passe à une nouvelle étape de sa restructuration. Il se propose de lancer une offre publique d'achat (OPA) sur sa filiale en acquérant 43,69 % des titres détenus dans CIEL Textile Limited (CTL) par des actionnaires ordinaires, soit 44 475 582 actions ordinaires.

Le groupe déboursera Rs 1,1 milliard pour financer son offre qui débutera le 1er juin 2017 et restera ouverte pendant 50 jours, soit jusqu'au 20 juillet. Actionnaire majoritaire de CTL et y détenant 57 332 007 actions ordinaires, CIEL participe à 56,31 % du capital. La direction insiste qu'aucun accord n'existe entre CIEL et CTL relativement à cette offre.

Conformément aux Securities (Takeover) Rules 2010, le Board de CIEL informera prochainement sa filiale de son offre pour l'acquisition des actions minoritaires de CTL. Le prix de rachat a été fixé à Rs 50 par action de CTL, payable 50 % en espèces et 50 % en actions ordinaires de CIEL, ce qui correspond à Rs 25 et 3,472 actions ordinaires de CIEL pour chaque action ordinaire de CTL (basé sur le dernier cours de clôture à Rs 7,20 le 21 avril).

Commentant cette offre, Jean- Pierre Dalais, Group Chief Executive de CIEL, explique qu'il s'agit d'une décision stratégique pour CIEL qui vise à consolider son investissement dans CTL, une société qui a fait ses preuves en termes de croissance durable. «Nous offrons à tous les actionnaires une opportunité de bénéficier de cette transaction et du portefeuille dynamique et diversifié de CIEL.»

CIEL croit en fait dans le potentiel à long terme de l'industrie textile et souhaite accroître son investissement direct dans CTL, renforçant ainsi sa capacité à poursuivre son expansion géographique et à réussir dans un environnement très compétitif. L'offre a été conçue pour créer de la valeur et bénéficier aux actionnaires de CIEL comme à ceux de CTL.

Ces derniers bénéficieront d'une prime de 15 % par rapport au prix de l'action de CTL au 21 avril. Le prix de rachat représente également une prime de 21 % sur le prix moyen de l'action de CTL au cours des 12 derniers mois, soit Rs 41,47.

Les actionnaires de CTL auront également l'opportunité de détenir des actions de CIEL et de participer directement à sa stratégie de développement de ses différents secteurs d'activités et zones géographiques, tout en gardant une exposition indirecte à sa croissance. Au 31 décembre 2016, la filiale textile représentait environ 20 % de la valeur active nette du groupe.

Les actionnaires de CTL devraient également bénéficier de toute augmentation future de la valeur de l'action de CIEL résultant de ses réalisations stratégiques.

En détenant des actions de CIEL, les actionnaires de CTL deviendront investisseurs dans une entité cotée, dont la capitalisation boursière sur le marché officiel de la Bourse de Maurice (SEM) se situe à Rs 11,3 milliards, soit 2,6 fois de plus que la capitalisation boursière de CTL à ce jour.

CIEL textile : un chiffre d'affaires de Rs 10,5 Mds

Opérationnel depuis 1972, CIEL Textile s'est développé pour compter à ce jour 20 000 employés et 20 unités de production partagées entre Maurice, Madagascar, l'Inde et le Bangladesh. La société s'est développée en un one-stop shop régional du textile avec des unités de production verticalement intégrées, de la filature aux produits finis. Ses trois pôles, le woven, le knitwear et le fine knits offrent une diversité de produits à ses clients dans le monde entier. Le chiffre d'affaires de CIEL Textile a atteint Rs 10,5 milliards pour l'année se terminant au 30 juin 2016.