Congo-Kinshasa: Que faire pour lutter efficacement contre le paludisme ?

Une autre opinion estime que vue immensité du pays et des contraintes techniques, cette opération risque de préjudicier les écoles et provoquer du retard dans la publication des résultats scolaires.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), Gaston Musemena, tient à l'uniformisation des bulletins scolaires sur l'ensemble de la RDC à la fin de cette année scolaire. Pour le ministre, cette décision vise à lutter contre la circulation des bulletins pirates qui occasionnent la fraude dans le secteur et cela au détriment de l'enseignement. Ces bulletins qui sont obligatoires seront distribués à travers en commençant par la province ville de Kinshasa.

