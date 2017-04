Burkina Faso: Exploitation minière - Des environnementalistes renforcent leurs capacités

L'Institut supérieur de technologies appliquées et de management (ISTAPEM) en collaboration avec le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE), a organisé les 24 et 25 avril 2017, à Ouagadougou, un séminaire sur les évaluations environnementales et sociales.

L'impact environnemental et social des entreprises doit être une préoccupation des sociétés minières. A cet effet, l'Institut supérieur de technologies appliquées et de management (ISTAPEM) en collaboration avec le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE), a organisé les 24 et 25 avril 2017, à Ouagadougou, un séminaire sur les évaluations environnementales et sociales. Pour la première édition, les participants issus du domaine minier, environnemental... ont réfléchi sur le thème : « Les évaluations environnementales et sociales au Burkina Faso ». Durant deux jours, les participants se sont approprié les outils d'évaluations environnementales.

Ils ont revisité le cadre juridique, la pratique des évaluations environnementales, les enquêtes publiques,les notices d'impact sur l'environnement, les audits environnementaux. Il s'est agi aussi de donner aux séminaristes des outils d'aide à la communication pour la prise en compte de l'environnement par les sociétés minières dans leurs projets, a expliqué l'un des formateurs, Titiani Zougouri, par ailleurs, directeur général du BUNEE. « Les sociétés minières, avant de s'implanter ont obligation de conduire ces types d'études », a-t-il soutenu.

Selon le Président directeur général (PDG) d'ISTAPEM, Romaric Badolo, en initiant ce séminaire, l'objectif est d'interpeller les différents acteurs sur la nécessité de la prise en compte de l'impact environnemental et social pour des projets structurants au Burkina Faso.« La question de l'environnement devient critique. Les sociétés minières pullulent dans le pays et tout le monde n'a pas forcement la même compréhension et la même information par rapport à la question de l'environnement. Nous avons nos villages qui vont bientôt être exposés à beaucoup de risques s'il n'y a pas d'actions concertées », a alerté le PDG de l'ISTAPEM.

Le président de la chambre des mines du Burkina Faso, par ailleurs parrain du séminaire, Tidiane Barry qui a insisté sur la responsabilité sociale des entreprises minières dans l'exploitation des différents sites miniers.A l'issue du séminaire les participants ont exprimé leur satisfécit. Avec les connaissances acquises, ils ont promis de bien œuvrer pour une meilleure intégration du volet « évaluation environnementale et sociale » dans la conception et la mise en œuvre des projets et programmes au Pays des Hommes intègres.