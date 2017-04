Ile Maurice: Roshi Bhadain - «Tou bane deal gouvernman fer atraver bann kourtié»

«Tou bann deal pé fer atraver kourtié. Pu zafer Mauritius Duty Free Paradise ine pass par kourtié. Kifer kan ti ena projet rafinerie pétrol bizin deal ek kourtié ankor ? Kan li ti donn later St-Felix sa osi deal ine pass par kourtié. Mem pu zafer Maubank osi», a indiqué le leader du Reform Party. Selon lui, «tout cela démontre comment les personnes au pouvoir travaillent et dirigent le pays».

