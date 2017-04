Cameroun: 660 nouveaux logements disponibles à Yaoundé

Les coûts pratiqués au Cameroun sont généralement plus importants que ceux des autres pays du… Plus »

En attendant son nom de baptême officiel, cet ouvrage comporte en son sein, des équipements spéciaux : une école maternelle et primaire, un centre de santé, un centre commercial, deux stations d'épuration, des aires de jeux et des parkings.

La cérémonie de réception d'hier a consacré la fin des travaux et leur acception par le maître d'ouvrage qui est le Minhdu. Jean-Claude Mbwentchou, en réceptionnant la cité chinoise de Yaoundé, a affirmé que les travaux sont également achevés dans les autres villes et seront à leur tour réceptionnés dans les prochains jours.

Les jardins verdoyants et les commodités supplémentaires donnent un cachet particulier à l'ensemble de l'ouvrage. Jean-Claude Mbwentchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, accompagné de sa collègue Jacqueline Koung à Bessiké, des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, s'est rendu à la cité chinoise d'Olembé pour réceptionner l'ouvrage.

