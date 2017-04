Cameroun: Le Délégué du Gouvernement dans la tourmente à Douala

Désavoué par les grands conseillers, secoué par un mouvement d'humeur des délégués du personnel et obligé par les Maires des communes d'arrondissement à un équilibre de compétence,... Fritz Ntonè Ntonè est pris entre plusieurs feux.

Sous la tutelle du Préfet du Wouri, Joseph Bertrand Mache Njouonwet, le 10ème session de la plateforme de collaboration entre la Communauté Urbaine de Douala (CUD) et les 6 Communes d'Arrondissement de Douala (CAD) s'est tenue le mardi 18 avril 2017, Castel Hall de Douala -Bonapriso.

Cette plate-forme avait pris du plomb dans l'aile avec les accusations des Maires des Communes d'Arrondissement contre le Délégué du gouvernement de la Communauté urbaine de Douala qui s'était de son statut de super Maire accaparé toutes compétences dans les missions de recouvrements, d'investissements et de gestions des infrastructures marchands dévolues aux communes d'arrondissement.

Réduisant les Magistrats municipaux élus des CAD en de simple faire-valoir. Ce qui lui avait valu en son temps une opposition farouche de feu Mme Françoise Foning, défunte Maire de la CAD 5ème et même un bras de fer de Denis Fampou, Maire de la CAD 2è.

Une relation tendue qui avait conduit à l'hibernation de cette plate-forme entre CUD et CAD. Depuis le nouvel exercice, le Délégué du gouvernement Fritz Ntonè Ntonè a décidé de jouer la carte de l'apaisement.

Lors de la dernière session ordinaire du premier trimestre 2017 consacrée à l'adoption du compte administratif de l'exercice clos au 31 décembre 2016, se sentent repoussé dans ses derniers retranchements par une succession d'évènements lui étant peu favorables, il a déclaré : «l'Unicité des caisses ne permet pas aux maires d'être efficaces malgré tous les efforts qu'ils peuvent fournir et toutes leur ingéniosité». Et pour cause, «la signature du Délégué du gouvernement n'étant plus crédible dans les banques ».

Une dégradation de la signature du fait de l'autonomie financière de la CUD qui a été mis en mal par le Trésorier payeur général (Tpg) du Littoral au regard des blocages effectués dans la gestion des centimes additionnels au regard du principe d'unicité de caisse.

Une gestion qui avait déjà fait l'objet d'une sortie épistolaire du 4è adjoint (SDF) au Maire de la CAD 2ème Jean Robert Wafo.

Ce dernier affirme que : «Ce qui se passe actuellement à Douala relève d'un détournement sans précédent sur fond de rébellion ouverte contre ce Décret N° 2011/1731/Pm du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation».

En ce que l'Alinéa (5) de l'article 6 dispose que «Sur la quotepart des Centimes Additionnels Communaux (CAC) alloués aux communautés urbaines, 40% sont affectés aux communes d'arrondissement de rattachement non éligibles à la retenue de base sus-visée».

Or il se trouve que depuis années la CUD qui fait des recettes de l'ordre de 35 milliards Fcfa par an ne redistribue que 3 milliards Fcfa au lieu de 23 milliards Fcfa.

Avant de conclure qu'«il s'agit d'un crime contre les communes d'arrondissement des villes disposant d'une communauté urbaine en raison de ce que ces montants détournés auraient pu booster de façon substantielle les réalisations des Maires de ces communes en termes d'amélioration des conditions de vie des populations qui y résident ».

Ainsi la session de mardi dernier de la plate-forme entre la CUD et le CAD qui a porté essentiellement sur le rééquilibre des compétences entre le super Maire et les Magistrats municipaux.

Les parties en ont profité pour relire les aspects institutionnels et légaux de cette collaboration enfin afin d'élaborer des stratégies devant assurer une meilleure qualité de vie des populations de la cité capitale économique.

Dans cette perspective, il est envisagé la fusion de toutes les polices municipales afin d'éviter la cacophonie observée sur la voirie urbaine avec des conséquences pernicieuses sur les usagers et sur l'image de la ville que ces dérives projettent sur les étrangers.

Mais aussi, il a été décidé de la réorientation de la lutte contre le désordre urbain à travers une synergie d'actions. Au terme des échanges, le Préfet a dit espérer pour la suite et pendant son séjour dans le commandement de cette préfectorale une collaboration permanente et consensuelle entre la CUD et les CAD dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Ceci dans la perspective d'éviter les conflits relevant de la délimitation des zones de compétences.

Une prise de conscience subite du délégué du gouvernement Fritz Ntonè Ntonè, certainement motivés par plusieurs facteurs dont l'une d'elle est l'arrivée du nouveau préfet du Wouri qui a fixé son cap. Allant dans le sens de ne pas pérenniser les rapports incestueux qu'avaient ses prédécesseurs avec l'exécutif de la CUD.