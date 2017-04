Cameroun: Marchés publics - La facturation à l'opposé du juste prix

L'hébergement des officiels et cadres de l'administration varie de 22.000 FCFA à 511.000 FCFA d'après la grille officielle des prix de 2016. Néanmoins, les administrations publiques et parapubliques devront acheter des véhicules de marque « Prado » Vx 4x4 à partir de 43 millions de FCFA l »unité.

Et pourtant, d'autres infrastructures de 60.000 et 50.000 places ont coûté trois à quatre fois moins chères que ces deux stades à eux seuls. Il n'y a pas que les « grands travaux » qui sont touchés par la surenchère.

Les stades d'Olembé à Yaoundé et de Japoma à Douala, construits dans la perspective de l'organisation de la coupe d'Afrique des Nations de 2019, s'avèrent les plus chers du continent d'après le site mays-mouissi.com. Ils vont coûter à eux seuls 313 milliards de FCFA au Trésor public.

