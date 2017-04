Cote d'Ivoire: Palmier à Huile - Une firme américaine veut aider la filière

La délégation a par ailleurs rencontré les autorités de tutelle (ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et du ministère de l'Économie et des Finances); les dirigeants du Centre national pour la recherche agronomique (Cnra).

Le président directeur général de la société américaine Neighborhood educative and economic development Inc (Need, Inc), Willie Johnson a manifesté aux autorités ivoiriennes et aux producteurs agricoles son intérêt pour le financement de la filière palmier à huile. Ce, en marge d'une visite de prospection d'une délégation d'investisseurs américains en Afrique de l'ouest.

Au cours d'une rencontre avec les représentants de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile (Aiph), Willie Johnson a présenté les différents domaines d'intervention de sa société. Il a donc marqué sa disponibilité à faire face aux nombreux défis de ce secteur présentés par le Secrétaire exécutif de l'Aiph, afin de contribuer durablement au développement de cette filière.

La visite effectuée auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural représenté par M. Coulibaly Siaka, directeur de cabinet, a permis à la délégation américaine d'investisseurs de prendre connaissance des opportunités de financement dans l'agriculture à travers le Programme national d'investissement agricole (Pnia). S'appesantissant sur la filière palmier à huile, il a évoqué les préoccupations qui ont conduit à sa réforme. C'est pourquoi, il s'est réjoui de cette mission d'investissement.

La mission a rassuré Monsieur le Directeur de Cabinet en indiquant sa volonté de pour prendre une part active dans le but d'améliorer les conditions de vie des producteurs.