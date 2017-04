Cote d'Ivoire: Tourisme/hôtellerie - Le pays parmi les top 5 des destinations prisées

« Nous voulons démocratiser le voyage en Afrique via notre plateforme, en réduisant le coût du voyage, facilitant l'accès à l'information et en adaptant nos services à une clientèle locale » a-t-il déclaré.

Dans un rapport commun sur l'état des lieux du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Afrique en 2016 présenté, le 25 avril 2017, à Abidjan, Jumia Travel et le Groupe Accor Hôtels sur la base des données internationales et internes ont annoncé que l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et Kenya font partie des top 5 des destinations les plus demandées.

Après avoir souligné que l'Afrique représente 6% du tourisme mondial, Souleymane Khol, responsable vente et marketing et distribution pour l'Afrique et l'Océan indien- Accor Hôtels a indiqué qu'il y a environ 99 hôtels pour 1 million d'habitants en Afrique. A l'en croire avec 300 millions d'Africains de classe moyenne, il faut développer ce secteur qui constitue un levier de la croissance.

Poursuivant, il a soutenu que 80% des africains qui voyagent pour le loisir, le font hors du continent. C'est la preuve, selon lui « qu'on n'arrive pas à « marketer » les destinations africaines. C'est d'ailleurs pourquoi, dira-t-il, l'ambition de son groupe est développé le nombre hôtels de cette chaîne pour atteindre les 200 hôtels sur le Continent. Pour ainsi répondre aux attentes des voyageurs africains. Et surtout s'adapter aux comportements locaux. Pour se faire, « nous ne pouvions pas trouver meilleur partenaire que Jumia Travel pour accompagner la croissance du voyage en Afrique », a-t-il affirmé.

Service de réservation d'hôtels en ligne, présent dans une dizaine de pays africains, la plateforme travel.jumia.com est reliée à 25 000 hôtels partenaires sur le continent et 200 000 dans le monde. Elle envisage, selon Paul Midy, le directeur général de Jumia Travel de « connecter tous les hôtels du continent, même les plus reculés ». Et de « promouvoir de nouvelles destinations d'affaire ou de vacances et de faciliter le déplacement des voyageurs en Afrique. »

« Nous voulons démocratiser le voyage en Afrique via notre plateforme, en réduisant le coût du voyage, facilitant l'accès à l'information et en adaptant nos services à une clientèle locale » a-t-il déclaré.

Malgré ces potentialités, peut-on lire dans ce rapport, l'Afrique doit faire face, entre autres, à la concurrence d'autres destinations mondiales émergentes, aux menaces terroristes, à l'instabilité politique, à l'insuffisancesdes infrastructures.

Notons que l'Hospitality Report Africa 2017 a bénéficié des contributions de l'Unesco et d'Ethiopian Airlines.