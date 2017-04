Congo-Kinshasa: La Communauté humanitaire lance un appel de fonds pour 64,5 millions USD

Pour répondre aux besoins de quelque 731 000 personnes ciblées dans le Grand Kasaï, en majorité des femmes et des enfants, la Communauté humanitaire en République démocratique du Congo a lancé, mardi 25 avril 2017, un appel de fonds d'urgence humanitaire à la hauteur de 64,5 millions de dollars américains. Ceci est un véritable cri de détresse en faveur des victimes des violences écument cette région.

Plus d'1 million de personnes ont été déplacées par les violences qui ont affecté les provinces du Grand Kasaï depuis août 2016. La crise a généré des besoins qui dépassent les capacités de réponse de la Communauté humanitaire en République démocratique du Congo (RDC).

Selon le rapport situationnel hebdomadaire du Bureau de la coordination des Nations Unies aux affaires humanitaires (Ocha-Rdc), on estime à plus d'1 million de personnes déplacées depuis le début des actes de violences au Kasaï central, lesquelles violences se sont étendues dans d'autres provinces de la région, causant la mort de plusieurs centaines de civils. Il s'agit notamment, des provinces du Kasaï, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru.

Appel de fonds humanitaire d'urgence

Les violences dans cette région ont également entrainé des graves violations des droits de l'homme et affecté le tissu social dont les écoles ; les centres de santé ; les activités économiques et ont mis en mal les capacités de survie des communautés vivant dans le grand Kasaï.

Selon OCHA, au moins 731 000 personnes ciblées ont besoin d'une assistance humanitaire en urgence. Alors que 97 000 personnes qui sont déjà retournées dans leurs milieux d'origine, ont trouvé leurs maisons et leurs ressources pillées ou détruites.

Au cours d'un point presse tenu, mardi 25 avril 2017 à Kinshasa, le Coordonnateur humanitaire en RDC, Dr. Mamadou Dialo, a lancé un appel de fonds humanitaire d'urgence en vue d'assister les victimes de ces violences. Pour ce faire, un financement de 64,5 millions Usd est requis auprès de bailleurs de fonds et autres secteurs privés.

Une crise plus complexe du monde

D'après Mamadou Dialo, les violences dans le Kasaï ont exacerbé le risque de malnutrition et des épidémies dans une région qui, selon lui, est traditionnellement connue pour avoir développé les taux de malnutrition et de système de santé faibles.

« La crise que nous vivons au Kasaï, est le dernier théâtre d'opérations humanitaires majeures en RDC qui traverse l'une des crises les plus complexes et les plus longues du monde », a déploré le coordonnateur humanitaire en RDC.

Mamadou Dialo avoue que, depuis deux décennies de sa présence en RDC, la Famille humanitaire est plus que jamais confrontée aux défis humanitaires importants qui nécessitent des ressources supplémentaires pour répondre non seulement aux besoins des milliers de personnes déplacées, mais aussi, ceux des familles d'accueil.

Car, à en croire le Dr Dialo, les caractères actuels de réponse sont complètement dépassés par la crise du Kasaï. Par exemple, argue-t-il, Ocha a estimé que dans la seule province du Kasaï central, l'épicentre des violences, « les besoins humanitaires actuels ont dépassé de près de 400 fois », par rapport à ce qui a été initialement prévu en début de l'année 2017, dans le cadre de la réponse humanitaire pour l'ensemble du territoire national.

64,5 millions Usd, une utopie ?

Alors que depuis le lancement du Plan de réponse humanitaire en février 2017, seulement 66 millions Usd sur les 748,1 millions requis ont été reçu à ce jour.

Ce qui représente l'équivalent de 9% du montant global requis. D'où l'inquiétude de certains analystes qui se demandent comment les bailleurs auxquels l'appel est lancé pourraient-ils répondre favorablement à l'appel de 64,5 millions Usd pour le seul Kasaï, au moment où la réponse humanitaire pour l'ensemble du pays peine à être financé.

Or, la situation au grand Kasaï préoccupe au plus haut point la Communauté humanitaire en RD Congo et la contraint à revoir ses opérations dans cette région.

C'est-à-dire, revoir la portée desdites opérations, leurs financements y compris les moyens humains, financiers et matériels à déployer sur terrain pour apporter une réponse humanitaire aux personnes qui sont dans le besoin.

Se disant optimiste quant au financement, M. Dialo a confié que, le Fonds central aux urgences basé à New York, a décidé, il y a quelques semaines, d'envoyer un montant de 4,5 millions de dollars dans la réponse au Kasaï.

Parallèlement, en sa qualité de coordonnateur humanitaire en RDC et responsable du Fonds commun humanitaire, il a aussi décidé d'ajouter un montant supplémentaire de 5 millions Usd pour soutenir l'action des Organisation humanitaires qui apportent aide et assistance aux populations affectées dans les provinces du Kasaï.

En prêchant par ce bel exemple, Mamadou Dialo lance un cri détresse en faveur des victimes du Grand Kasaï, appelant par la même occasion, tous les partenaires de la Famille humanitaire de la RDC à contribuer en vue d'atteindre le chiffre de 64,5 millions Usd pour sauver des vies.