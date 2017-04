Congo-Kinshasa: La guerre des religions

L'ONU tire sur la sonnette d'alarme. Plus de 700 000 personnes sont en danger dans l'espace kasaïen. Cette… Plus »

À tout prendre, la guerre des religions est plus dangereuse que celle des armées puisque, touchant directement à la foi. Par souci du bien-être du peuple de Dieu dont ils ont la charge, les pasteurs ont tout intérêt de revenir à la triple mission de l'Église (Esaïe 49 : 1-16), à savoir apporter la réconciliation, prêcher la vérité et apporter le salut au monde.

C'est dire que, pour sa part, l'Église catholique a pris une direction. Plus qu'une direction, le combat de l'Église pour la justice et la paix n'est pas un choix aléatoire, mais fait partie intégrante de sa foi évangélique.

Lundi dernier, en lançant les travaux de la rencontre des commissions diocésaines Justice et Paix, l'évêque de Kisantu et président de la Commission épiscopale Justice et Paix de la Cenco a déploré le fait que l'Accord du 31 décembre 2016, qui laissait entrevoir le bout du tunnel, se referme petit-à-petit par la seule mauvaise foi des politiques. Entre-temps, a-t-il martelé, le peuple souffre.

Après le blocage sur la signature de l'arrangement particulier à l'Accord de la Saint-Sylvestre, et la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre, les « hommes de Dieu » ne regardent plus dans la même direction : les évêques de la Cenco qualifient cette nomination d'« entorse à l'Accord » tandis que les autres chefs des confessions religieuses apportent leur soutien au Premier ministre nommé.

Plus qu'une simple division, c'est la guerre. Non pas une guerre doctrinale sur la foi, mais plutôt une guerre de positionnement issue de la crise politique actuelle qui déchire le pays.

De quel côté doit se situer le prophète lorsque le roi a perdu la raison d'État ? Quel doit être le message du prophète lorsque le roi n'est plus en odeur de sainteté avec son peuple ? Voilà des questions qui divisent l'Église catholique avec les autres chefs des confessions religieuses réunis au sein de la Commission d'intégrité et médiation électorale (CIME).

