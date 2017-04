Congo-Kinshasa: J. Kabila - Deux fers au feu, Diplomatie de sape, Anéantissement de l'Opposition

L'ONU tire sur la sonnette d'alarme. Plus de 700 000 personnes sont en danger dans l'espace kasaïen. Cette… Plus »

La mort d'Etienne Tshisekedi a révélé au grand jour les faiblesses d'une Opposition sans idéal. Jusqu'au 1er février 2017, date de la mort du sphinx de Limete, l'Opposition congolaise ne tenait que par le charisme du président de l'UDPS. La mort de ce dernier a mis à nu une opposition en panne de repère. Et Kabila en a profité pour asséner un coup fatal à ce qui restait encore de l'Opposition, c'est-à-dire le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Il en a débauché un grand nombre, notamment ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans les rangs des dissidents. Bien auparavant, d'autres leaders de l'Opposition se sont compromis en adhérant au dialogue de la Cité de l'UA. Si l'on y prend garde, par le génie de Kabila, l'Opposition est en voie d'anéantissement.

Convaincu d'avoir fragilisé l'Opposition, Kabila travaille présentement sur le front diplomatique. Mais, en lieu et place du discours traditionnel de réchauffement des liens bi et multilatéraux, Joseph Kabila fait usage d'une diplomatie de sape où l'Occident est pris en défaut. Le choix du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi n'est pas le fruit du hasard. En effet, l'Egypte, c'est le plus grand allié des Etats-Unis en Afrique. A ce jour, le président égyptien est le seul dirigeant africain à avoir été reçu à la Maison blanche.

Réconforté dans sa position de chef de l'Etat et profitant d'un coup du sort né de la disparition tragique, le 1er février 2017, d'Etienne Tshisekedi, Kabila s'est donc libéré de toutes les torpeurs politiques qui l'empêchaient de manipuler à sa guise l'Opposition. La nomination de Samy Badibanga au poste de Premier ministre en décembre 2016 n'était donc qu'un ballon d'essai pour voir jusqu'où l'opposition pouvait résister. Celle de Bruno Tshibala au même poste, contre l'avis du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement rentre aussi dans ce schéma. Joseph Kabila est en train d'exécuter son plan, longtemps mis en place par ses stratèges.

Décidément, le président de la République a récupéré du poil de la bête. Finie la peur du 19 décembre 2006 qui le hantait jour et nuit. En réussissant à convaincre l'Union africaine à parrainer l'accord du 18 octobre 2016, avant de se tourner vers la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo) pour la signature le 31 décembre d'un accord politique avec les non signataires de l'accord de la Cité de l'UA, Joseph Kabila a réussi à apaiser les tensions de fin 2016.

Aujourd'hui, il travaille à son anéantissement, le dernier verrou étant bien entendu le Rassemblement. Parallèlement, Joseph Kabila mobilise ses pairs africains pour adhérer à son discours de non-ingérence des Occidentaux dans les affaires africaines. Son passage en Egypte et au Gabon rentre dans ce cadre. Quid ? Kabila a plusieurs fers au feu. Pour l'instant, il actionne deux, à savoir, une diplomatie de sape et l'anéantissement de l'Opposition.

