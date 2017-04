Congo-Kinshasa: Kwilu - Inauguration d'un centre de recherche en ART et les inégalités économiques à Lusanga

Le Centre d'art des travailleurs de plantation congolaise (CATPC) a, au cours d'une cérémonie inaugurale, organisée le vendredi 21 avril, l'exposition inaugurale de leur White Cube à Lusanga, un site situé au camp Kingangu, dans la province du Kwilu (à 40 km de Kikwit).

Le week-end d'ouverture du Centre de recherche international sur l'art et les inégalités économiques de Lusanga (LIRCAEI) a été organisé par l'Institut des activités humaines (IHA) en partenariat avec le CATPC, la firme OMA et le ministère congolais de la Culture et des Arts. Pendant trois jours, soir du 21 au 23 avril 2017, plusieurs activités ont été au rendez-vous. Ce, en présence de plusieurs personnalités.

L'histoire ressurgit

Notamment, le vernissage de l'exposition inaugurant et chargeant le White Cube dessiné par la firme OMA, dont le commissariat est assuré par le CATPC. Outre les travaux du CATPC et d'autres artistes congolais reconnus sur le plan international, l'exposition a montré des travaux d'artistes comme Luc Tuymans ou Marlene Dumans, faisant directement référence au Congo et à sa riche histoire mais n'y ayant jamais été montré. Ce qui n'a pas caché la joie et la fierté des membres du CAPTC.

« Nous, filles et fils de la plantation, embrassons le projet commun de l'IHA et du CAPTC, le LIRCAEI et son programme de recherche quinquennal, comme un rêve, mais avec beaucoup de doutes aussi, à cause du sort subi par nos parents », lit-on dans une déclaration des membres du CATPC. Ces derniers considèrent que le white cube fait ressurgir une histoire ancienne à Kingangu.

« Le rapatriement du White Cube est un cercueil pour enterrer les statuettes pillées de nos ancêtres. Car au village, on enterre les morts sans cercueil. Nous avons voulu, à cette occasion, construire des Kisendu. Par le passé, nos ancêtres créaient dans des Kisendu. Nous n'oublions pas le passé, mais nous retrouvons aussi le présent et la continuité du futur. Le White Cube est relié aux Kisendu pour fêter ses noces avec la plantation. Ils se reconnaissent mutuellement ».

L'art et l'agroforesterie

Il sied de noter que le White Cube est érigé en pleine brousse de Lusanga, auprès d'une ancienne plantation des palmiers, l'ancienne Leverville. Cette ancienne plantation est modernisée grâce à la vente d'œuvres d'art des membres de CATPC et dont les revenus contribuent au financement des activités agroforesteries de la plantation. Ce métissage entre l'art et l'agriculture devient ainsi une marque déposée du CATPC qui lui permet de diversifier les cultures dans la plantation. Dans celle-ci, on y trouve la canne à sucre, l'ananas, le cacao, les palmiers améliorés, etc.

Les membres du CATPC souhaitent que les White Cubes et revenus des plantations reviennent à celles-ci, pas seulement ici au Congo, mais à travers le monde souffrant du capitalisme. Ils ont, par la même occasion, loué l'encouragement et les idées de l'IHA qui les a accompagnés depuis 5 ans, à « démontrer la compétence artistique des fils de la plantation ».

Le White Cube est un élément central des « chaines de valeurs globales » qui organisent le Réseau de l'art contemporain. L'art peut donc être une ressource à partir de laquelle du capital et d'autres types de valeurs peuvent être extraits de ce réseau.