Guinée: Labé - Assez longue et dure pénurie d'eau

Conakry est pour un an la capitale mondiale du livre. A cette occasion, quelques entrepreneurs ou spécialistes… Plus »

Malheureusement on est passé par ce système on n'arrive pas donc aujourd'hui il est question d'envoyer un des hélices avec les pièces qu'on juge nécessaire pour la réparation de ce groupe. »

« effectivement on a des problèmes de desserte en eau, la première fois on avait passé un communiqué pour dire qu'on avait des problèmes sur le réseau de distribution, une casse qui nous a pris 2 ou 3 jours ,une fois cette casse réparée ,au moment où nous lancions la fourniture de façon normale on a eu un problème à la station de traitement ... ..une fois qu'on a des problèmes comme ça on entre en contact avec la maintenance qui est à Conakry.

Fatoumata Tounkara autre citoyenne doit braver la distance reliant son quartier Konkola à celui voisin de Paraya pour rapporter l'eau source de vie et elle le fait dépité et surtout une dent contre la SEG.

